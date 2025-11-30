Haberler

Antalya'da Hortum, Seralarda Büyük Zarar Yol Açtı

Antalya'da Hortum, Seralarda Büyük Zarar Yol Açtı
Güncelleme:
Manavgat ilçesinde meydana gelen hortum, 4 serada büyük çaplı hasara yol açarak üreticilere 10 milyon liranın üzerinde zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün gece çıkan hortum, 4 serada büyük çaplı hasara yol açtı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan hortumun, 10 milyon liranın üzerinde zarara yol açtığı üzerinde duruluyor.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında çıkan hortum, 4 serada zarara neden oldu. Yaklaşık 16 dönüm seranın zarar gördüğü hortum sonrasında üreticileri ziyaret eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hortumun etkilediği seralardan birinin sahibi Mustafa Şirin, "Evdeydim, kameradan izliyordum. Elektrikler gitti. Sonra arkadaşım aradı, kapılar patlamış. Arka taraf komple yırtılmış, büyük hortum geçmiş. Arkadaki ağaçları yatırmış, evin çatısını götürmüş. Köpek kulübesini bile savurmuş. Ürünlerimiz hep altında kaldı. Şu an gözümüzle gördüğümüz en az 1 milyon lira zarar var" dedi.

'TAHMİNİ ZARAR 10 MİLYONUN ÜZERİNDE'

Metin ise hortumun yol açtığı zararın çok büyük olduğunu belirterek, "Saat 22-23 sıralarında olmuş ama biz sabah haber aldık. 4 sera etkilendi, toplamda 40 dönüme yakın alan zarar gördü. Bazı seralarda kısmi yırtılmalar var ama özellikle 16 dönümlük serada hasar çok büyük. Tahmini zarar 10 milyonun üzerinde. TARSİM'e haber verdik, eksperler tayin edildi. Üreticilerimizin mağduriyetini anlattık. Allah bir daha çiftçilerimize böyle büyük zarar göstermesin" diye konuştu.

Hortumun ardından bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, üreticiler yaşanan felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
