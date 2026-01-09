Haberler

Hortumun neden olduğu zarar, gün ağardığında ortaya çıktı

Güncelleme:
Manavgat'ta meydana gelen hortum, evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü ve park halindeki araçlara zarar verdi. Bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hortumun neden olduğu zarar, gün ağardığında ortaya çıktı. Evlerin çatılarını uçurup, park halindeki araçlara, seralara, ahırlara zarar veren, ağaçları kökünden söken hortum sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken; bölgede hasar tespiti de başladı.

Manavgat'ta dün saat 19.30 sıralarında Karacalar ve Sülek mahallelerinde, hortum çıktı. Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 evin yanı sıra çok sayıda seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi. Hortumun yaklaşık 4 metre savurduğu park halindeki 07 YL 055 plakalı otomobil ters dönerek dururken, motosiklet ve kamyonet de hortumdan zarar gördü. Hortum sırasında yürüyen Sude Kiraz (20), savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Sude Kiraz, ambulansla hastaneye götürüldü.

'ELEKTRİK YOK'

İlçede hortumun neden olduğu zarar, gün ağardığında ortaya çıktı. Bir evin demir çatısını yerinden söküp metrelerce savuran hortumun, bölgedeki birçok ağacı kökünden söküp devirdiği görüldü. Çok sayıda seranın da plastik örtüsünü yırtıp, iskeletini parçalayan hortumun verdiği zararın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Hortum nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının tamiri için de çalışma yapıldı. Sülek Mahallesi Muhtarı Ercan Mutlu, "Dün akşam saatlerinde yaşanan hortum, mahallemize aşırı derecede zarar vermiştir. Çatılarımız uçtu, ağaçlarımız köklendi. Araçlarımız zarar gördü. Bir çocuğumuz hastanelik oldu. Devletimizden yardım istiyoruz. Elektrik yok, arkadaşlar ilgileniyor" dedi.

'KİREMİTLER CAMDAN İÇERİ GİRDİ'

Sülek Mahallesi'nden Dudu Arı da "Facia yaşadık. Yaşlı annemle içeride beraberdik. Komşuların evlerinin kiremitleri olduğu gibi camdan içeri girdi. Yere yığıldık. Patlama oldu sandım. Bütün ağaçlarım yerde. Çatımı attı, güneş enerjimi patlattı. Çok büyük hasardayız. Biz gördük, düşmanımız görmesin. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

