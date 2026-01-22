Haberler

Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da internet üzerinden cep telefonu dolandırıcılığı yapan şüpheli, sahte dekontlarla yaklaşık 200 bin lira değerindeki cihazları alırken yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, farklı tarihlerde, internet sitelerinde satılık cep telefonu ilanı veren iki müştekiyle iletişime geçen bir kişinin yaklaşık 200 bin lira değerindeki cep telefonlarını satın almak üzere anlaşma sağladığı belirtildi.

Şüphelinin, satış bedelini ödeme yapılmış izlenimi veren sahte dekontlar ile ödediğini beyan ederek cihazları teslim aldığının tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen inceleme ve çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
