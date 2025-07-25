Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı

Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
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Antalya'da çıkan yangın fabrikaya sıçradı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp atıkların bulunduğu bir arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki mobilya fabrikasına sıçradı. Fabrikada bulunan ahşap malzemeler alevlere teslim oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiylehızla büyüyerek mobilya fabrikasına sıçradı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde çöp atıkların bulunduğu arazide, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Cihadiye Mezarlığı yanındaki araziden yükselen alevler, kısa sürede çevredeki atıkların tutuşmasıyla büyüdü.

ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ, FABRİKAYA SIÇRADI

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, mezarlığa yakın noktadaki mobilya fabrikasına sıçradı. Fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemeler ile ürünler yanarken, ekiplerin yangına müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

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