Antalya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde Cihadiye Mahallesi'nde çıkan yangın, iş yerlerine sıçrayarak zarar vermesine rağmen itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında bir araç bakım ve oto servisi ile iki baraka zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki fabrikaya, iş yerlerinin depolarına ve barakalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerine vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, bölgedeki bir araç bakım ve oto servisi ile 2 baraka zarar gördü.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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