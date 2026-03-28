Haberler

Antalya'da araç boyama atölyesindeki yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir araç boyama atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında atölye ve içindeki iki araç tamamen yanarken, bitişikteki iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5016 Sokak'taki bir araç boyama atölyesinde çıktı. Atölye sahibi Hacı Ali G., içeride çalışma yaptığı sırada yangın başladı. Boya ve tiner gibi yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerinde çıkan yangın, bir anda büyüyerek tüm alanı yoğun duman ve alevle kapladı. Kendisini atölyenin dışına atan Hacı Ali G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Hızla büyümeye devam eden yangın, bitişikteki bir iş yerine de sıçradı. Alevlerin daha fazla yayılmaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ekipler, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan çevredeki iş yerlerini soğutma çalışmasıyla koruma altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren yoğun müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında atölye ve içindeki iki araç tamamen yanarken, bitişikteki iş yerinde ise hasar oluştu. Yangın sonrası ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı bölgede uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yanan atölyenin sahibi Hacı Ali G., çalışmalar sırasında dumandan etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerine tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

