Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı Büyüledi

Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı Büyüledi
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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı ile coşkuyla kutlandı. Katılımcılar dev Türk bayrağı eşliğinde kortej oluşturarak yürüyüş yaptı.

Antalya'da 19 Mayıs 'fener alayı'nda binlerce kişilik coşku

ANTALYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 106'ncı yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı ile kutlandı. Vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Saat 20.00'de Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı için katılımcılar saat 18.00'den itibaren alana gelmeye başladı. Toplanan binlerce kişi kortej arasında elden ele tutulan dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüşe başladı. Ayrıca ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Kortejde yürüyenler arasında kentte yaşayan yerleşik yabancıların olduğu görülürken, bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı.

Bu yılki fener alayında katılımın önceki yıllara göre daha yoğun olduğu görüldü. İlginç görüntülerin de yaşandığı yürüyüşte 7'sinden 70'ine binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüşü sürdürdü.

Meydandaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 'Ceza' konseri ile devam etti.

Haber-Kamera: İrem GÜNEYBAZ-Mehmet YILMAZ-Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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