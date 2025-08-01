Antalya'da 118 Orman Yangını, 540 Hektar Alan Zarar Gördü

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, kentte 1 Ocak-31 Temmuz'da çıkan 118 orman yangınında 540,2 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınların 110'unda 1 ila 5 hektar arasında, 8'inde ise 5 hektar üzerinde alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki en büyük orman yangınının 25 Temmuz'da Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çıktığına işaret edilen açıklamada, bu yangında 367 hektar ormanlık alan ve 38 hektar orman dışı ziraat alanının zarar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca 92 orman dışı ziraat alanı yangınında 81 hektarda zarar oluştuğu kaydedildi.