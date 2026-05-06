Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer, kamu ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı alınan ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Tuncer, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu kurum ve kuruluşları ihalesine fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
