Antakya'da Lokantada Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, lokantada hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir lokantada çıkan yangın söndürüldü.
Alaattin Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lokantada hasar oluştu.