Antalya'da ANSİAD 27. Akdeniz Toplantısı düzenlendi

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, 27. Akdeniz Toplantısı'nda besteci Zülfü Livaneli'yi onur konuğu olarak ağırladı. Toplantıda yapılan konuşmalarda Türkiye'nin üretim gücü ve güvenilirliği vurgulandı.

ANSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek moderatörlüğünde düzenlenen ve "Livaneli ile Sohbet" başlığıyla gerçekleştirilen toplantının onur konuğu, besteci ve yazar Zülfü Livaneli oldu.

Özbek, açılışta yaptığı konuşmada, üretimin artık tek bir ülkede olmadığını, güvenilir ve entegre ortaklarla birlikte yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin bu yeni denklemde güçlü bir yerde durduğunu ifade eden Özbek, "Ülkemiz Avrupa için sadece bir tedarikçi değil güvenilir bir üretim ortağıdır. Artık kazananlar ucuz üretenler değil hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir üretim yapabilenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ANSİAD'a yeni katılan isimler için de tören düzenlendi. Yeni üyelere, üyelik rozetleri ve belgeleri takdim edildi.

ANSİAD 27. Akdeniz Toplantısı, üyelerden gelen soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından Özbek'in, Zülfü Livaneli'ye seramik Antalya gravürü takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
