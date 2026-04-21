ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar'dan oda başkanlarına ziyaret

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Beypazarı ilçesindeki oda başkanlarını ziyaret etti. Oda seçimlerinin tamamlanmasının ardından yapılan ziyarette başkanlar, desteklerinden dolayı Ar'a teşekkür etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Hüseyin Ar, Beypazarı ilçesindeki oda başkanlarını ziyaret etti.

Ar, ilçedeki oda seçimlerinin tamamlamasının ardından, Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Sayıl, Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Önder Keleşoğlu, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mikail Yüksel ile Demirciler, Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı İbrahim Erçoban'ı ziyaret ederek, hayırlı olmasını diledi.

Oda başkanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
500

