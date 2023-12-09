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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve kızı Ayşe Beyza Ünüvar, Ankara Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve kızı Ayşe Beyza Ünüvar, 19. Ankara Kitap Fuarı'nda imza günü düzenledi. Ünüvar, 'Her Dem Erdem' kitabını tanıtırken, Ayşe Beyza Ünüvar ise 'TEDx Sahnesinin Perde Arkası' kitabını imzaladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, kızı Ayşe Beyza Ünüvar ile birlikte 19. Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

ATO Congresium'daki Ankara Kitap Fuarı'nda, Prof. Dr. Necdet Ünüvar "Her Dem Erdem", Ayşe Beyza Ünüvar ise "TEDx Sahnesinin Perde Arkası" isimli kitaplarını sevenleri ve okuyucuları için imzaladı.

Ünüvar, burada yaptığı açıklamada, 2023'ün son aylarında "Kendime Sözler" temasıyla, 400 sözün yer aldığı ve serinin ikincisi olan "Her Dem Erdem" kitabının okuyucu ile buluştuğunu anlattı.

Sözler ve sözcüklerin yaşamında her zaman önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bilgiyi, ilgiyi ve sevgiyi onlarla anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Okurken, yaşarken ve yaşadığım andan anıya dönüşenleri yazarken hep sözlerin ve sözcüklerin ışığı yolumu aydınlattı. Bunca yıldır çocukluktan okul yıllarına, doktorluk günlerinden öğretim üyeliğine, yöneticilikten siyasete kadar hayatın çok farklı aşamalarından geçtik. Bu yollardan geçerken yaşadıklarımı ve okuduklarımı, hissettiklerimi ve düşündüklerimi, duyduklarımı ve söylediklerimi 'kaybetmemek için kaydetmeye' özen gösterdim." dedi.

Ayşe Beyza Ünüvar ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Spor Cerrahisi Biriminde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Gazi Huri ile birlikte TEDx organizasyonun gerçekleşme sürecinin detaylarını kitabında anlattığını dile getirdi.

Ünüvar, TEDx'le hayallerinin peşinden koşan gençlerle hayallerinin peşinden koşmuş kişileri buluşturulduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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