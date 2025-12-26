Haberler

Ankara'nın ilk tematik kadın AVM'si açıldı

Güncelleme:
Ankara'nın YHT Garı'nda açılan Zeruj AVM, kadın giyim mağazaları ve sosyal alanları ile dikkat çekiyor. Türkiye'de bu konseptte açılan 3. alışveriş merkezi olan Zeruj, günlük yolcular ve kent sakinleri için yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

ANKARA'nın ilk tematik kadın alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Zeruj Ankara AVM açıldı.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndaki Zeruj AVM'nin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. AVM açılışı, Zeruj Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Özkaymaz tarafından gerçekleştirildi. YHT yerleşkesinde hizmete giren Zeruj Ankara AVM'de yaklaşık 50 kadın giyim mağazası yer alıyor. Alışveriş merkezinde Türkiye'nin köklü kadın giyim markalarının yanı sıra birçok yeni marka da ziyaretçilerle buluşuyor. AVM aynı zamanda Ankara'nın ilk kadın temalı AVM'si olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde ise bu konseptte açılan 3'üncü AVM olma özelliğini taşıyor. AVM'de kadın giyim mağazalarının yanı sıra kozmetik ürünlerinin satıldığı alanlar, çocuk oyun alanları ve geniş bir yeme-içme katı da bulunuyor. Birçok zincir kafe ve restoranın yer aldığı alışveriş merkezi, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal alanlarıyla da öne çıkıyor. YHT Garı'nda konumlanan AVM'nin, günlük seyahat eden yolcular ve kent sakinleri için yeni bir alışveriş ve buluşma noktası olması hedefleniyor.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
