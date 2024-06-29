Üye Girişi
Haberler

Ankara'nın Güdül ilçesinde ayakta kürek çekme etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda "ayakta kürek çekme" yarışı düzenlendi.

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda "ayakta kürek çekme" yarışı düzenlendi.

Sup Ankara ve Sup Akdeniz dernekleri tarafından Güdül Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde yaklaşık 100 sporsever, "kürek sörfü" olarak da bilinen ayakta kürek çekme yarışına katılarak stres attı.

Sup Ankara kurucularından Gökçe Türkoğlu Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara gibi denizi olmayan bir şehirde böyle bir spor yapmayı hayal etmek bizim için çok büyük bir olaydı. Ankara'daki insanlara bu sporu deneyimletmek gerçekten çok keyifli. Sakin şehir olan Güdül'ü seçmemizin nedeni hem kamp alanı hem de yaptığımız spora uygun bir alan olması. Çok keyifli bir etkinlik oluyor. Yaklaşık 150 kişi kayıt yaptırdı." dedi.

Akdeniz Sup kurucularından Fuat Arıcı ise "Bizim için önemli olan insanların bu sporu tanıması ve sevmesi. Ankara Sup ile beraber bu oluşumu federasyonlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da ilçenin Ankara'nın "saklı cenneti" olduğunu belirterek, "Bu tür aktiviteleri hem ilçe turizmi açısından hem de ilçemizin adını daha fazla duyurmak adına desteklemeye devam edeceğiz. Tüm su sporu severleri Sorgun'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Sorgun Ankara Güdül Spor Güncel Haberler

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title