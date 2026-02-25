Haberler

Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak belirlenen Ankara'nın tanıtım stratejileri ve sürdürülebilir turizm politikaları değerlendirildi.

Ankara Valiliği'nde, Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2026 yılı toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vasip Şahin başkanlığındaki toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, Anadolu Gastro-Turizm Derneği (AGTD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kartın ile Başkan Yardımcısı Ayşegül Binici, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Kentin kültür ve turizm alanındaki güncel verilerinin değerlendirildiği toplantıda, 2026 yılına yönelik tanıtım stratejileri, sürdürülebilir turizm politikaları ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı, TGA tarafından yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, Ankara'nın "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamındaki hazırlıklar ile "Turizm Master Planı"na ilişkin değerlendirmeler görüşüldü.

Değerlendirme ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Dev bankadan altın için çılgın tahmin

Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

Müthiş Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları...
Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor! Fiyatı sudan ucuz

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor, faydaları saymakla bitmiyor
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı