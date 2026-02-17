Haberler

Ankara İl Müftüsü Çınar, esnafla buluştu

Ankara İl Müftüsü Çınar, esnafla buluştu
Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Akyurt ilçesinde esnafla bir araya gelerek zekat hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar ve Akyurt Müftüsü Adem Yıldız da katıldı.

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, Akyurt ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Çınar, Otonomi Camisi'nde düzenlenen toplantıda zekat konusunda esnafa bilgi verdi.

İl Müftü Yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın da katıldığı programda esnafın soruları da yanıtlandı.

