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Beypazarı'nda yeni spor salonu hizmete hazır

Beypazarı'nda yeni spor salonu hizmete hazır
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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen spor salonunda incelemelerde bulundu.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen spor salonunda incelemelerde bulundu.

Çelik, Beypazarı ziyareti kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal ve KYK Yurt Müdürü İbrahim Yıldız ile bir araya gelerek ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lal ile geçici kabul aşamasındaki spor salonunu gezen Çelik, çalışmaları yerinde inceleyerek firma temsilcilerinden tesisin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çelik, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nda 1000 seyirci kapasiteli spor salonunu hizmete açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Devletin imkanları milletin çocukları içindir." diyen Çelik, yeni spor tesisinin tüm gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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