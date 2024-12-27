Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Beypazarı'nda Tesis İncelemesi Yaptı
Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde yapımı süren spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Beypazarı ilçesinde yapımı süren tesislerde incelemelerde bulundu.
Çelik, beraberindeki akademisyenler ve diğer ilgililerle Beypazarı ilçesine ziyarette bulundu.
İlçede yapımına devam eden spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzundaki çalışmaları inceleyen Çelik, burada yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel