Ankara'da "yasa dışı bahis" operasyonunda yakalanan 44 şüpheli tutuklandı

Ankara'da eş zamanlı düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi

2024'ten bu yana devam eden soruşturma kapsamında yapılan MASAK analizlerinde, örgütlü yapı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında 5,3 milyar lira para hareketi tespit edildi.

İncelemelerde, çok sayıda kişinin para transferlerini yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ettiği ve hesaplar üzerinden para transferlerini organize ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, hesaplarda toplanan paraları farklı banka ve kripto varlık hesaplarına aktararak para hareketlerinin takibini zorlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ayrıca erişim engeli getirilen yasa dışı bahis sitelerinin adreslerini sürekli değiştirerek faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı.

Çalışmalarda, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş çıkışı olduğu belirlendi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 86 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis organizasyonu düzenlediklerini ifadelerinde inkar eden şüpheliler, 20 milyon lira üzerindeki hesap hareketlerini "bahis oynatmadım, bahis oynadım, bu parayı oynayarak kazandım." şeklinde açıkladı.

Gözaltına alınan 86 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.