Nallıhan'ın da yer aldığı Üç Güdümlü Proje sözleşmesi imzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde hayata geçirilecek Üç Güdümlü Proje'ye ilişkin sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Duhan Kalkan, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Ayaş Kaymakamı Mustafa Kutlu, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, proje ekipleri ve davetliler katıldı.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, projeye ilişkin yapacakları çalışmaya değinerek, "Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi projesiyle yöresel üretim kültürünün korunması, kültür turizminin geliştirilmesi ve kadın üreticilerimizin ekonomik hayata katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Nallıhan'ımıza hayırlı olsun." dedi.