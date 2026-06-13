Haberler

Nallıhan'ın da yer aldığı Üç Güdümlü Proje sözleşmesi imzalandı

Nallıhan'ın da yer aldığı Üç Güdümlü Proje sözleşmesi imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde hayata geçirilecek Üç Güdümlü Proje için sözleşme imzalandı. Projeyle yöresel üretim kültürünün korunması, kültür turizminin geliştirilmesi ve kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımı hedefleniyor.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde hayata geçirilecek Üç Güdümlü Proje'ye ilişkin sözleşme imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Duhan Kalkan, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Ayaş Kaymakamı Mustafa Kutlu, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, proje ekipleri ve davetliler katıldı.

Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, projeye ilişkin yapacakları çalışmaya değinerek, "Nallıhan İğne Oyaları ve Yöresel Bez Dokumaları Sanat Müzesi projesiyle yöresel üretim kültürünün korunması, kültür turizminin geliştirilmesi ve kadın üreticilerimizin ekonomik hayata katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Nallıhan'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı

Dünya Kupası'nda hırsızlık şoku! Bir tane top kaldı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti