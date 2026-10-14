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Ankara'da TÜSİAD heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret ederek ekonomik gelişmeleri ele aldı

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Ankara'da TÜSİAD heyeti Zafer Partisi'ni ziyaret ederek ekonomik gelişmeleri ele aldı
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TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve heyeti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede küresel ve Türkiye ekonomisindeki sorunlar ele alındı; Özdağ, ekonomi programını TÜSİAD'a İstanbul'da sunmayı planladıklarını belirtti.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye ekonomisine etkileri ve yaşanan ekonomik sorunlar ele alındı. Özdağ, Zafer Partisi'nin ekonomi programını TÜSİAD yönetimine daha kapsamlı şekilde sunmayı planladıklarını belirtti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özdağ ve Diren, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ziyaretinden dolayı TÜSİAD Başkanı Ozan Diren'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sayın Başkan'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir değerlendirme oldu. Hem küresel ekonomideki gelişmeleri hem de bu gelişmelerin Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı etkilerini TÜSİAD'ın gözüyle dinleme imkanına kavuştuk. Aynı zamanda Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan ağır sıkıntılarla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk ve Zafer Partisi'nin bu konudaki çözüm önerilerini kendileriyle paylaştık. Umarım önümüzdeki süreçte İstanbul'da kendilerini ve mesai arkadaşlarını ziyaret ederek daha kapsamlı bir Zafer Partisi ekonomi programıyla ilgili sunum gerçekleştireceğiz."

DİREN: ÖNEMLİ BİR DÖNEM

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren de Ankara'da siyasi partilere yönelik ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben de Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum kabulleri için. Bugün Meclis'te bulunan siyasi partileri ziyaret etmek için Ankara'dayız. Kendisi de sağ olsun zaman ayırdı, bizi kabul etti bugün. Biz de hem bu dönemki programımızdan Zafer Partisi'ne bilgi verdik hem de yaptıklarımızı anlattık. Onların da ekonomiyle ilgili çalışmalarını dinlemekten büyük memnuniyet duyduk. Önemli bir dönem. İnşallah dünyadaki bu değişimden Türkiye daha iyi bir yerde çıkacaktır. Hep beraber buna odaklanmamız lazım."

Kaynak: ANKA
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