Ankara'da tefecilik operasyonu: 51 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'da yürütülen tefecilik ve POS cihazı tefeciliği operasyonunda, 51 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da tefecilik ve POS cihazı tefeciliği yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 51 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları ve kredi kartlarından taksitle para çekip ve karşılığında yüksek faizle borç vererek POS tefeciliği yaptığı belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
