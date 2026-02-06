Haberler

Ankara'da tefecilik operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen tefecilik ve POS tefeciliği operasyonu sonucu gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı, 31 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise gözaltında kalmaya devam ediyor.

Ankara'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 2 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise gözaltında olduğu açıklandı.

