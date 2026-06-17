Haberler

Başkentteki tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Başkentteki tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet, tapu ve banka hesabına el konuldu.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kent genelinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Ş.K, E.K, E.K, Ç.O. ve B.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin konut ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 34'ü dolu 60 senet, 2 tapu senedi, 2 ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 alış-satış sözleşmesi ele geçirildi.?

Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı

CHP'de ipler tamamen koptu! Özgür Özel'den partililere çağrı

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak