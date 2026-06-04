Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ankara'da düzenlenen operasyonda 75 bin 600 paket kaçak sigara, 200 elektronik sigara ve 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Ankara'da sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 75 bin 600 paket kaçak sigara, 200 kaçak elektronik sigara ve 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Duygu Yener