Ankara'da Sahte Evrakla Şirket Kurup Dolandırıcılık Yapan Çeteye Operasyon: 12 Tutuklama

Ankara'da sahte evrakla kurulan şirketler üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Şüpheliler, sahte belgelerle çek karnesi oluşturarak yüksek miktarda ürün alıp, gerçeğe aykırı fatura düzenledikleri belirlenmişti.

ANKARA'da sahte evrakla kurdukları şirketler üzerinden çek karnesi ile yüksek miktarda ürün alıp, gerçeğe aykırı fatura düzenledikleri belirlenen çeteye yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sahte evrakla 3'üncü kişiler üzerine şirket kurarak, bu şirketler üzerinden çek karnesi oluşturdukları, piyasadan yüksek miktarda ürün alıp, gerçeğe aykırı fatura düzenledikleri ve müştekiler üzerinde yüksek miktarda vergi borcu biriktirdikleri anlaşıldı. Tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
