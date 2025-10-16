Haberler

Ankara'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Ankara'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Yenimahalle'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, tamir için iş yerinde bulunan araçlar zarar gördü.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken tamir için iş yerinde bulunan araçlar zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucunda dükkan içerisinde bulunan otomobiller hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
