Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesindeki politikalarının, bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

"Keşmir Kara Günü" anma etkinliği, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd'in ev sahipliğinde, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapıldı.

Anma etkinliğine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Kurulu Başkanı Güray Alpar ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Cüneyd, katılımlarından dolayı konuklara teşekkür ederken, geçmişte Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesini "gayrimeşru güç kullanarak askeri olarak işgal" ettiğini söyledi.

Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki çözülmemiş en eski sorunlardan biri olduğuna işaret eden Cüneyd, bölgede 900 binden fazla Hint askeri ve paramiliter birliğin olduğunu aktardı.

Cüneyd, 1989'dan itibaren çok sayıda Keşmirlinin, Hindistan güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve gözaltına altına alındığını söyleyerek, Hindistan'ın uluslararası hukuka aykırı davrandığını kaydetti.

Hindistan'ın bölgedeki politikalarının demografiyi değiştirmeye yönelik olduğuna işaret eden Cüneyd, aynı durumun Filistin'de de geçerli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Keşmir meselesindeki tutumu için teşekkür eden Cüneyd, "Yaşasın Türk- Pakistan kardeşliği." dedi.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken, o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.