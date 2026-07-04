Haberler

Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 30 bin kaçak puro, 23 bin 300 kaçak sigara, 1192 kutu kaçak gıda ve 873 kaçak eşya ele geçirildi.

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda 1 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda, 30 bin kaçak puro, 23 bin 300 kaçak sigara, 1192 kutu kaçak gıda ve 873 kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu

Başına geleceklerden habersiz çay içerken az daha canından oluyordu
Tahran'da Hamaney'e son veda: Binlerce kişi Musalla Camisi'ne akın etti, gözler Müçteba Hamaney'de

On binler Hamaney'e veda etti, merak edilen o isim meydanda yoktu!
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu