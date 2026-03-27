Ankara'da piyasaya kaçak saat sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Ankara'da jandarma ekipleri, yurt dışından getirilen 602 kaçak kol saatini piyasaya sürmeye çalışan M.Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

ANKARA'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda piyasaya kaçak saat sürmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde 602 kaçak kol saati ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Y. adlı şüphelinin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
