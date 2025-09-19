Ankara'da Geçici İşçiler İşlerine Devam Etmek İstiyor

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki şirkette geçici işçi statüsüyle çalışan peyzaj işçileri, sözleşmedeki 6 aylık sürenin dolmasının ardından işlerine son verildiği gerekçesiyle belediye önünde basın açıklaması yaptı.

ABB bünyesindeki Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'ne (ANFA) geçici işçi statüsüyle alınan işçiler, sözleşmedeki 6 aylık süreleri sona erdikten sonra işten çıkarıldı. ABB önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, açıklama yaparak, işlerine devam etmek istediklerini söyledi. Grup adına konuşan peyzaj işçisi Murat Aykaş, "Ankara'mızın sokaklarını, parklarını, yeşil alanlarını güzelleştirmek adına büyük bir özveriyle ve alın teriyle çalıştık. 6 ay boyunca emek verdik. Bu süreçte görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Hiçbir siyasi veya kişisel çıkar gözetmeden sadece ekmeğimizin ve emeğimizin peşindeyiz. Dolayısıyla işimize devam etmek istiyoruz. Bundan önce de bu şekilde olmuş; geçici olarak çalışan arkadaşlarımız işe devam etmişler. Biz de devam etmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Kentimize ve halkımıza hizmet etmeye hazırız" dedi.

Peyzaj işçisi Ekin Can Kıdır da "Hepimiz peyzaj işçisi olarak buradayız. Görevimizi yerine başarıyla getirdiğimize inanıyoruz. Buradaki birçok insan evli; kimimiz nişanlı, kimimiz bekar olmasına rağmen kirada yaşayan, dar gelirli insanlar hepsi. Bu iş bizim tek geçim kaynağımız. Kendi işlerimizi bıraktık, teklifleri reddettik. Bu süreçte işten çıkartılmamız ailelerimizi ve yaşamımızı zor bir sürece sokuyor. Bizim talebimiz çok basit; çalışmaya devam etmek istiyoruz. Mansur Başkan'ın, belediyemizin çalışanlarının yanında olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.