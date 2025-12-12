Sobacılar Çarşısı'nın Gündemi Isınma Değil Emekli Maaşları ve Asgari Ücret

(ANKARA) - Ankara'daki Sobacılar Çarşısı'nda her yıl gündem ısınma masrafları olurdu ancak bu yıl ısınma değil emekli aylığı ve asgari ücret oldu. Emekli, "Kendilerine gelince yiyorlar, bize gelince yok" tepkisini gösterdi.

Ankara'da Sobacılar Çarşısı, doğalgaz masraflarını karşılayamayanların sobayla ısınmak için adresiydi. Ancak bu yıl çarşının gündemi ısınma masrafları değil emekli aylığı ve asgari ücret oldu. Kışın başında asgari ücretli ve emekli kışın ilk ayında ısınma masraflarını kara kara düşünmeye başladı. Doğalgaz masraflarını karşılayamayanların adresi Ulus'taki Sobacılar Çarşısı ancak orada da esnaf iş yapamıyor.

Emekli Habip Yılmaz, vatandaşın doğalgaz masrafı nedeniyle sobaya yöneldiğini ancak soba fiyatlarının da pahalı olduğunu ifade ederek, "Kömürü, odunu neyle alacağız? 17 bin lirayla mı alacağız? İkinci eller revaçta, internete girin hep ikinci el. Alamıyor, yenisini ben dahi alamam ki. Bir soba 10 bin lira ila 15 bin lira. Bin liraya, bin 500 liraya alıp koyuyorlar" dedi.

Yılmaz, emeklinin günlük 500 liraya mahkum edildiğini ifade ederek, "Günlük 500 liraya geçinir mi bir aile? Ben emekli olarak sinemaya, lokantaya, sosyal bir yere gidemiyorum. Gidemiyoruz. 17 bin lira ile mi gidilecek?" diye sordu. Yılmaz, "Bir pantolon alıyoruz. 4-5 sene zor giyiyoruz. Senede bir pantolon almak hakkımız değil mi? Senede bir ailecek lokantada yemek yemek hakkımız değil mi?" dedi.

"Bize gelince yok"

"Kendilerine gelince yiyorlar, bize gelince yok" diyen emekli, köyde oturduğunu ve sobasını yenileyemediğini dile getirdi. Emekli, "Bin lira verdim. Tamir ettirdim. Şimdi idare ediyor. Adam 20 bin lira kira veriyor, alıyor 16 bin lira maaş. Nasıl geçinsin bu?" diye sordu.

Emekli Hasan Kılıç ise "Zaten eski sobasını tamir ediyor. Yenisini alamaz ki" diyerek, emekli aylığı ile soba bile alınamayacağını dile getirdi.

"Elimden gelse sokaktan tahta toplayıp yakacağım"

Emekli Halil Sağlar'ın evi doğalgazlı ancak doğalgaz masrafı için de emekli aylığı yetmiyor. Sağlar, ısınma masrafı bir yana emekli aylığının kirasına dahi yetmediğini belirterek, ev sahibinin evden çıkması için kendisini mahkemeye verdiğini söyledi. Sağlar, "Çocuğum kiramı ödüyor. Eğer o kiramı ödemese beni ev sahibi kaldırıp dışarı atacak. Elimden gelse kömürü boş ver, sokaktan tahta toplayıp yakacağım. Nasıl geçineceğim ben başka çarem var mı?" dedi.

Sağlar, "Aldığım maaş elektrik, su, doğalgaza yetmiyor. Boş ver kirayı" diye vurguladı. Sağlar, iktidara tepki göstererek, "Halktan yana olan kimse yok. Hiçbir şekilde halktan yana değiller. Bana göre emeklinin maaşı milletvekilinden fazla olması lazım. Benim seçtiğim adamın maaşı benden fazla olamaz. Ben seçiyorum, seni oraya getiriyorum. Sen benden fazla maaş alamazsın. Ne yaptın bu ülkeye 22 senedir, ne kadar refah payı verdin? Hiçbir şey yapmamışsın demek ki bana bu kadar maaşı layık görebiliyorsun" diye konuştu.

Esnafın gündemi aynı

Sobacılık yapan Yavuz Kara, satışlarının düştüğünü dile getirerek, "Burası vakıflara ait. Kiralarımızı zor ödüyoruz. Kira birden yüzde 160'a fırladı. 3 bin liraydı, 15 bin lira oldu. 15 bin liradan da 25 bin lira oldu" dedi. Kara, vatandaşın sobayı pahalı bulduğu için almadığına dikkati çekerek, "Gelenler alamıyor. Alan adam mangal alıyor, mangalın da üstünü alıyor. Mangalın kendisini alamıyor. Soba alıyorsa, eski sobayı tadilat ettiriyor" diye konuştu. Kara, tadilatla sobanın 600 lira ila 700 lira arasında satıldığını söyledi. Kara, kendisinin de emekli olduğunu, geçinemediği için çalıştığını açıklayarak, "Emekli maaşına kalsa biz de acımızdan öldük. 16 bin 800 lira para alıyoruz. Bir defa kira 15 bin lira. Kalp hastasıyım. Peki nasıl çalışmasam ben bunu yetiştireceğim. Mutfak masrafına yetmiyor zaten" ifadelerini kullandı.

Kara, emekli aylığının en az 35 bin lira ila 40 bin lira arasında olması gerektiğini dile getirerek, "Çözüm ne? Çözüm sizde biter, bizde bir şey yok. Biz kara cahil adamın tekiyiz. Ancak elimize uç ve keser alır tamir etmeye bakarız. Çözümü üsteki yetkililer bilir. Enflasyon almış başını gidiyor. Şu anda en düşük kira, ben evden çıkayım, 30 bin lira. 30 bin lira bizim gibi adama çok para. Aldığımız para 16 bin 800 bin lira. Bu sebeple mecbur çalışacaksın, hastasın. Hamallık da yapamazsın" diye konuştu.

Sobacı Kadir Filiz, dört kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinemeyeceğini belirterek, "Bunu herkes biliyor" dedi. Filiz, "Doğalgaza güç yetmiyor. Elektrik ayrı faturan geliyor, doğalgazın geliyor ayrı. Her türlü maliyet yükseliyor. Maliyet yükselince ne olacak? Hesaplı neyse millet ona dönecek mecbur" diye konuştu.