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Ankara'da Diplomatik Tenis Günü Turnuvası Düzenlendi

Ankara'da Diplomatik Tenis Günü Turnuvası Düzenlendi
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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Diplomatik Tenis Günü Turnuvası', büyükelçiler, diplomatlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, spora verilen önemi vurguladı.

ANKARA'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 'Diplomatik Tenis Günü Turnuvası' düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Lüksemburg Büyükelçiliği iş birliğinde Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya büyükelçiler, diplomatlar, tıp dünyasından profesörler ve Dışişleri Bakanlığı mensupları katıldı. 48 oyuncunun mücadele edeceği turnuva, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, milli paralimpik sporcular Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel'in dostluk maçı ile başladı. Gün boyu devam edecek olan turnuva, akşam yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin spora verdiği öneme vurgu yaparak, Aslında spor çok bağlayıcı, birleştirici bir unsur; centilmenlik kısmı var, adil kısmı var ve tenis de son sıralarda ülkemizde gitgide artan bir öneme sahip. 'Paralimpik'e mesela ilk kez katıldık ve olimpiyat 4'üncüsü olduk. Bu çok büyük bir başarı. Bu tür faaliyetlerin hem kaynaştırıcı tarafı var, hem de bizim böyle bir spora Türkiye'nin verdiği önemi gösteriyor. Geçen burada federasyonun bütün doğu illerimizden getirdiği genç öğrenciler vardı, tenis öğrencileri. Sonra Antalya tarafından geldi. Ülkemiz içinde de böyle bir kaynaşmaya yol açıyor. Biz de diplomatlar arasında bu tür bir faaliyetle daha yakınlaşma, sosyal kısmı daha yakın tutma ve ayrıca spora gelecek gençleri de özendirecek bir yaklaşımla bir faaliyet yapma amacıyla bunu düzenledik diye konuştu.

Haber-Kamera Aybala MELEK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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