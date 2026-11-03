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Ankara'da dental implant çalıştayı sahte ve kaçak ürünlerle mücadeleyi ele aldı

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Ankara'da dental implant çalıştayı sahte ve kaçak ürünlerle mücadeleyi ele aldı
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İMPLANTDER, TİTCK ve Ticaret Bakanlığı birimlerinin desteğiyle Ankara'da dental implant çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda sahte, kaçak ve kayıtsız implantlarla mücadele ile hasta güvenliği ele alınırken, 2028'e kadar ihracatta dünyada ilk 10 ülke hedefi vurgulandı.

Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerinin desteğiyle "Dental İmplant Ürün Güvenliği, İthalat ve Piyasa Denetimi Çalıştayı" düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştayda, sahte, kaçak ve kayıtsız implantlarla mücadele, hasta güvenliği, ithalat ve piyasa denetimleri, yerli üretimin desteklenmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TİTCK Başkan Yardımcısı Ufuk Sovuksu, Türkiye'nin dünyada en üst düzey sağlık hizmeti sunan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Sorunları açık, şeffaf ve samimi biçimde konuşmak, uygulanabilir ve somut çözüm önerileri geliştirmek için burada olduklarını dile getiren Sovuksu, şunları kaydetti:

"Piyasadaki sahte, kaçak veya standart dışı implantların vatandaşlarımızın sağlığına verdiği zararın ve dürüst üretim yapan yerli firmalar açısından oluşturduğu haksız rekabetin farkındayız. Denetimlerimizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için kullanılan her implantın nerede üretildiğinin ve hangi kalite standartlarından geçtiğinin izlenebilir olması bizim en büyük sorumluluğumuzdur."

Sovuksu, Türkiye'de dental implant üretiminin önemli ivme kazandığına işaret ederek, "Kendi patentlerimizi, biyomalzeme teknolojilerimizi ve yerli implant sistemlerimizi geliştirerek dünya pazarlarına sunmalıyız. Bakanlık olarak bürokratik süreçleri zorlaştıran değil, mevzuata uygun biçimde ilerlemeyi kolaylaştıran ve süreci hızlandıran bir yaklaşımı benimsiyoruz." dedi.

Sağlık alanında yeni fikri bulunan ve yerli üretim yolunda engellerle karşılaşan girişimcilerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Sovuksu, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetine erişimi ile yerli sanayinin sürdürülebilirliği arasındaki dengeyi rasyonel bir temelde korumak için çalıştıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayacak"

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz de Türkiye'yi 2028 yılına kadar dental implant ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına taşımayı ve sektörün ticaret hacmini 2,5-3 milyar avroya ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Bu hedef doğrultusunda, yerli üretimin desteklenmesi, ürün güvenliğinin güçlendirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadelenin önemini vurgulayan Akyüz, kamu ve sektör işbirliğiyle yürütülecek çalışmaların güvenli ve izlenebilir ürün kullanımını yaygınlaştıracağını, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA
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