Ankara'da 19 Mayıs Kutlamaları İçin Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

Ankara'da 19 Mayıs Kutlamaları İçin Bazı Yollar Trafiğe Kapalı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapalı yollar, yarın saat 08.00'den itibaren yürürlüğe girecek.

(ANKARA) - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 08.00'dan itibaren Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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