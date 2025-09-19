Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla futbol müsabakası düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası" etkinliği düzenlendi.

Altındağ Stadyumu'ndaki etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri gaziler ve eski milli sporcular katıldı.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, müsabaka öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir aile ortamında sporun kardeşliğini sahaya yansıtmak istedik. Vatan onlara minnettar, onların hakkı asla ödenmez." dedi.

Gazilerin vatan için yaptıklarının bir sonraki nesle aktarılması adına bakanlığın önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Tarıkdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Ampute Milli Takımı'nda futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak ise "Hep söylediğimiz bir cümle var, 'Gazi vurulunca değil, unutulunca şehit olur.' Gazilerimizin hayata devam edebilmesi için devletimizin yürütmüş olduğu projeleri her zaman destekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile hayata tutunup, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduk." diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gaziler ve davetlilerden oluşan "Ay" ve "Yıldız" takımları dostluk maçı yaptı.