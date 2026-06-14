Ankara'da zincirleme kaza; TIR'lardaki patatesler yola saçıldı

ANKARA Çevre Yolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, patates yüklü 2 TIR'daki patatesler yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Susuz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüşü kaçırdığı için otoyolda duran otomobile, patates yüklü bir TIR çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer patates yüklü TIR da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ların dorselerindeki patates çuvalları yola saçıldı ve yoldan geçen bir otomobil ve bir cipe çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ankara Çevre Yolu'nu bir süre trafiğe kapattı. Otoyol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı