Haberler

Ankara'da zincirleme kaza; TIR'lardaki patatesler yola saçıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Çevre Yolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada patates yüklü 2 TIR'daki patatesler yola saçıldı. Yol bir süre trafiğe kapandı, temizlik sonrası açıldı. 1 kişi hafif yaralandı.

ANKARA Çevre Yolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, patates yüklü 2 TIR'daki patatesler yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerindeki Susuz mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, dönüşü kaçırdığı için otoyolda duran otomobile, patates yüklü bir TIR çarptı. Bu sırada arkadan gelen diğer patates yüklü TIR da kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ların dorselerindeki patates çuvalları yola saçıldı ve yoldan geçen bir otomobil ve bir cipe çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ankara Çevre Yolu'nu bir süre trafiğe kapattı. Otoyol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog

Sinirler gerildi! Yabancı gazetecinin yaptığı işgüzarlığa bakın!
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Galatasaray'da Singo için karar çıktı

Takımın bel kemiklerindendi! Geleceği için karar çıktı!
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı