Anka Haber Ajansı 8 Mayıs Perşembe Gündemi

10.00 - 20.05- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. Özel, SözcÜ TV'nin yayınına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İSTANBUL)

10.00- 11.15- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda "Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar da "Yapay Zeka ve Siyaset" başlıklı oturumda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda yapılacak. (ANKARA)

10.00 - Kadıköy'de öldürülen Ahmet Minguzzi davasına Anadolu Adliyesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.(ANKARA)

10.30 - TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş sözleşmeleri, ücret ve vergide adaletsizlik gibi konularla ilgili konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)

13.00- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, "Google Algoritma Değişiklikleri ve Sonuçları" görüşülecek. (ANKARA)

13.30 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapılacak oturuma katılacak.(VARŞOVA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…