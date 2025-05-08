Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu

Anka Haber Ajansı 8 Mayıs Perşembe Gündemi

Anka Haber Ajansı 8 Mayıs Perşembe Gündemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 8 Mayıs Perşembe gündemi

10.00 - 20.05- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek. Özel,  SözcÜ TV'nin yayınına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İSTANBUL)

10.00- 11.15- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla TBMM Tören Salonu'nda "Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar da "Yapay Zeka ve Siyaset" başlıklı oturumda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda yapılacak. (ANKARA)

10.00 - Kadıköy'de öldürülen Ahmet Minguzzi davasına Anadolu Adliyesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.(ANKARA)

10.30 - TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş sözleşmeleri, ücret ve vergide adaletsizlik gibi konularla ilgili konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ -CANLI / İSTANBUL)

13.00- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, "Google Algoritma Değişiklikleri ve Sonuçları" görüşülecek. (ANKARA)

13.30 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapılacak oturuma katılacak.(VARŞOVA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Canlı yayında duyurdu! Eğer o ihtimal gerçekleşirse Ali Koç aday olmayacak

Canlı yayında duyurdu! Eğer o ihtimal gerçekleşirse aday olmayacak
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.