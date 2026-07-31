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ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Cuma gündemi

ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Cuma gündemi
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ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Cuma gündemi

10.00 - TÜİK, haziran ayı dış ticaret istatistikleri ile Nisan-Haziran 2026 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - İstanbul Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Üniversiteli Genç Kadınların Sesinden İstanbul" araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na bağlı işçiler, Ulus Meydanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - Yaşamını yitiren gazeteci Vedat Yenerer, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılanacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta "TÜGVA Yaz Okulları Finali" programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

19.00 - Özgür Çelik'in katılımıyla "Yeni Şişli İçin Ortak Gelecek Mahalle Buluşması" gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA
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