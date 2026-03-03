Haberler

Anka Haber Ajansı 3 Mart Salı Gündemi

Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 3 Mart Salı gündemi

09.48 - Petrol-İş Sendikası ve sendikada örgütlü Temel Conta işçileri, "Temel Conta İşçileri Adalet İstiyor" sloganıyla Bayraklı Adliyesi Ek Binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "gerçek enflasyon ve insanca yaşamaya yetecek ücret" talebiyle, TÜİK önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.30 - CHP'nin Milli Eğitim Politikaları Kurul Başkanı Suat Özçağdaş ve kurul üyeleri, CHP Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu Milletvekilleri, sendika, kurum, dernek temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 3 Mart Öğretim Birliği (Tevhid-i Tedirsat) Kanunu'nun kabul edilişinin yıl dönümünü dolayısıyla TBMM'de toplantı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri, İstanbul'da öğrenci tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik için iş bırakma eylemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Meydanı Düzenleme Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

12.30 - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin, suça sürüklenen 15 yaşındaki çocuk D.G.'nin yargılamasına Ankara 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(ANKARA)

12.30 - TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, 3 Mart İşçi Cinayetleriyle Mücadele Günü kapsamında Mimarlık Merkezinde Basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.(ANKARA)

16.00 - Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen işçi kadınlarla birlikte basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

16.00 - Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin basın açıklaması düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / DİYARBAKIR)

16.30- Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi İzmir Şubesi, "3 Mart Devrim Yasalarının" yıl dönümü kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirecek (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.00- Birleşik Kamu-İş, Eğitim-İş ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aralarında olduğu STK ve meslek örgütleri  "3 Mart Devrim Yasaları kabulü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

18.30 - İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması" programına katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

18.49 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında bir araya gelecek. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(ANKARA)

