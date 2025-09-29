Haberler

Anka Haber Ajansı 29 Eylül Pazartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 29 Eylül Pazartesi gündemi

09.00 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100 canlı yayınına ve ?Ferdi Zeyrek Vakfı açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MANİSA)

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yargılanmasına İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 muhtemel eğitim süresi istatistiklerini ve eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, dövülerek öldürülen Moldovalı işçi Nicolai Palamarciuc için İstanbul Valiliği önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

15.00 - CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde bir kez daha İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - Beşiktaş ve Kocaelispor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

