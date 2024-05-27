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Günlük Gündem: EFES-2024 Tatbikatı Devam Ediyor, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapılacak

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ANKA Haber Ajansı 27 Mayıs Pazartesi gündemi

08.00 - EFES-2024 tatbikatı devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ / İZMİR)

10.00 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.(ANKARA)

10.00 - TÜİK, mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / İSTANBUL)

13.00- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / ANKARA)

13.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI / ANKARA

14.00-14.30 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Efes Politika Ekonomi Güncel Haberler

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