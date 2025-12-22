Haberler

Anka Haber Ajansı 22 Aralık Pazartesi Gündemi

Güncelleme:
ANKA Haber Ajansı 22 Aralık Pazartesi gündemi

09.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ve ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

12.00 - 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyeti ile partisinin genel merkezinde görüşecek. Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısına başkanlık edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.00 - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katılımıyla Bakırköy'de İBB iddianamesiyle ilgili, "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" temasıyla bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında Sedirhan Cafe'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TOKAT)

12.30 - 17.30 - DİSK'in "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya sürdürdüğü yürüyüş kapsamında Bursa Kent Meydanı'nda ve Eskişehir Ulus Meydanı'nda basın açıklamaları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - BURSA / ESKİŞEHİR)

13.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle TBMM'de partilerin Grup Başkan Vekilleri ile görüştükten sonra açıklama yapacak. Aileler, ardından Cemal Süreya Parkı'nda "Adalet Nöbeti"ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.00 - DEM Parti İmralı Heyeti, EMEP heyetini EMEP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir-Gaziantep FK ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçları oynanacak. (İSTANBUL - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

