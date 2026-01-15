Anka Haber Ajansı 15 Ocak Perşembe Gündemi

10.00 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini de öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın toplantısı yapılacak.(ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 Kasım dönemi inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile 2025 Aralık dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.(ANKARA)

10.00 - TÜSİAD Olağan Genel Kurul toplantısı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - 20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılacak. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma sonrası Silivri'de açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.00 - Eğitim Sen, "2025-2026 Eğitim Öğretim Birinci Yarıyılında Eğitimin Durumu Raporu"nu genel merkezde düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00- İzmir İl Saklık Müdürlüğü, 45 yeni ambulans hizmete alım töreni İzmir Şehir Hastanesi Başhekimlik binası bahçesinde düzenlenecek.(GÖRTÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

11.45 - BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli "nitelikli yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.(İSTANBUL)

12.30 - Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kamudaki ücret adaletsizliğini dile getirmek amacıyla basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

12.30 - Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, "Ayrıştırılmış Ücret İçin Ses Ver" çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - Birlik Sağlık Sen üyeleri, BASK'a bağlı iş kollarıyla birlikte maaş zamlarına ilişkin İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde "Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin! Kamuda ücret reformu istiyoruz" başlıklı açıklama yapacak.(FOTOĞRAFLI/İZMİR)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.00 - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - DİSK Devrimci Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri, CHP'nin TBMM'de devam eden nöbetine destek için SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

15.30 - Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın için Çiğli Evka 2 Cemievi'nde cenaze töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00 - Nazım Hikmet, doğum gününde Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir geceyle anılacak. Gece'de Fazıl Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performansla izleyiciyle buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

