Anhui Changfeng'de tohumculuk şirketlerine finansman ve politika desteği veriliyor

Anhui Changfeng'de tohumculuk şirketlerine finansman ve politika desteği veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anhui eyaletine bağlı Changfeng ilçesi, öncü tohumculuk şirketlerinin gelişimi için finansman ve politika desteği sağlıyor. İlçede tohum ıslahı, üretimi ve pazarlamasını kapsayan entegre bir sanayi zinciri oluşturmak amacıyla özel bir platform kuruldu.
HEFEİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Changfeng ilçesi, öncü tohumculuk şirketlerinin gelişimini desteklemek için finansman ve politika desteği sunuyor.
İlçede tohum ıslahı, üretimi ve pazarlamasını kapsayan entegre bir sanayi zinciri oluşturmak amacıyla özel bir platform kuruldu.
Kaynak: Xinhua