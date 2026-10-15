Anhui Changfeng'de tohumculuk şirketlerine finansman ve politika desteği veriliyor

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HEFEİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Changfeng ilçesi, öncü tohumculuk şirketlerinin gelişimini desteklemek için finansman ve politika desteği sunuyor.

İlçede tohum ıslahı, üretimi ve pazarlamasını kapsayan entegre bir sanayi zinciri oluşturmak amacıyla özel bir platform kuruldu.

Kaynak: Xinhua