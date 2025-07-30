Angola'da Akaryakıt Zammı Protestolarında Can Kaybı

Angola'da akaryakıt zammına karşı düzenlenen protestolarda 22 kişinin öldüğü, 197 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Manuel Homem, gazetecilere, protestolarda dünden bu yana 22 kişinin öldüğünü ve 197 kişinin yaralandığını söyledi.

Homem, ölenler arasında bir polis memurunun da olduğunu kaydetti.

Ulusal Polis Sözcüsü Mateus Rodrigues de 1214 kişinin ayaklanmalar, yağmalar ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla bağlantılı olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Rodrigues, "Luanda'daki eylemlere yönelik toplumsal kınamamızı güçlendirmek istiyoruz çünkü bu eylemlerin gösteri olarak adlandırılması hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Akaryakıt zammı protestoları, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından 28 Temmuz'da başkent Luanda'da başlamıştı.

Otobüs ve taksi şoförleri zammı protesto etmek için 3 günlük grev başlatmış, minibüs ve taksi birlikleri de ücretleri yüzde 50 artırmıştı.