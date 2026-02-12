Haberler

Aym, En Düşük Emekli Aylığının 20 Bin Liraya Çıkarılması Düzenlemesinin İptali İstemini Esastan Görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme için yaptığı iptal başvurusunu incelemeye aldı. CHP, artışın yetersiz ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemenin, yetersiz ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle CHP'nin bulunduğu iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu, bugünkü Genel Kurul gündemine aldı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP artışı yetersiz bulmuş, eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürmüştü

CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "…16.881…" ibaresinin "…20.000…" şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlenmesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan