AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi, 2023 yılına ait 11 siyasi partinin mali denetimlerinin sonuçlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan denetimlerde partilerin mali hesaplarının doğru ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirlendi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 11 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisinin 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
