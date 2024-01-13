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Anamur İlçe Emniyet Müdürü Personelleriyle Bir Araya Geldi

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Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Etkinlikte polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla dua edildi.

Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, personelleriyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında, Umar, personelleriyle sohbet etti.

Polislerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birlik ve beraberlik için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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